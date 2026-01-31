«Это было безумие, но невероятно захватывающе». Кроос — о последнем туре Лиги чемпионов

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос положительно оценил обновлённый формат Лиги чемпионов, отметив высокий уровень интриги и эмоциональности на финише общего этапа турнира.

«Честно говоря, это было весело. Один гол переворачивал всё с ног на голову. Гол «Спортинга» на 94-й минуте в Бильбао выбил «Реал» из топ-8, «Челси» повёл 3:2 и тоже обошёл его, поэтому «Мадриду» нужен был ещё один гол, чтобы вернуться в эту восьмёрку. А «Бенфика», напротив, довольно долго не понимала, что ей достаточно забить всего один мяч, чтобы попасть в топ-24. Я видел интервью с Жозе Моуринью: он даже выпустил двух защитников при счёте 3:2, пока ему кто-то не сказал, что для выхода дальше нужен всего один гол. В своём стиле он ответил, что для этого у них есть вратарь. Это было безумие, но невероятно захватывающе. Мне очень нравится этот формат», — приводит слова Крооса AS.

Стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.