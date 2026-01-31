Александр Зинченко отправился на медобследование перед переходом в «Аякс» — Романо

Левый защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко приземлился в Амстердаме и направился на медицинское обследование перед переходом в «Аякс». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, сумма трансфера € 1,5 млн плюс бонусы, связанные с выступлениями игрока в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Александр Зинченко принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями. Украинец играет за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Прежде защитник выступал за «Манчестер Сити» и «Уфу». Контракт защитника с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2026 года.

