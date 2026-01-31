Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Зинченко отправился на медобследование перед переходом в «Аякс» — Романо

Александр Зинченко отправился на медобследование перед переходом в «Аякс» — Романо
Комментарии

Левый защитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко приземлился в Амстердаме и направился на медицинское обследование перед переходом в «Аякс». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, сумма трансфера € 1,5 млн плюс бонусы, связанные с выступлениями игрока в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Александр Зинченко принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями. Украинец играет за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Прежде защитник выступал за «Манчестер Сити» и «Уфу». Контракт защитника с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2026 года.

Материалы по теме
Стало известно, за сколько «Арсенал» продаст Александра Зинченко «Аяксу»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android