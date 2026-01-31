Скидки
Чиро Иммобиле может оказаться в «Пари Сен-Жермен» – Романо

Чиро Иммобиле может оказаться в «Пари Сен-Жермен» – Романо
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» ведёт активные переговоры о подписании контракта с итальянским нападающим «Болоньи» Чиро Иммобиле, сделка уже на стадии обсуждения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы практически пришли к соглашению, осталось получить одобрение со стороны игрока, а затем провести медосмотр.

В текущем сезоне итальянец провёл за «Болонью» девять матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение 35-тилетнего форварда с «красно-синими» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

