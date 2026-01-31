Скидки
L'Equipe сравнил положение Шевалье в «ПСЖ» с ситуацией Доннаруммы в прошлом сезоне

Авторитетное издание L'Equipe высказалось, как голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может отреагировать на ситуацию с появлением конкуренции с россиянином Матвеем Сафоновым в воротах красно-синих.

«Может ли с Шевалье повториться та же ситуация, что была с Доннаруммой? Подобная ротация с Сафоновым может сыграть с вратарём двойную роль: либо сломить, либо взбодрить. Хотя Шевалье выглядел подавленным во вторник, в последние часы он не пал духом. Он знает, что конкуренция и требования в таком клубе высоки. Именно это он и искал», — говорится в статье.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль». Шевалье сыграл в 26 встречах, пропустив 28 голов и сыграв 10 «сухих» матчей.

