В еврокубках сложилась уникальная ситуация. Подобного не было ни разу в истории

«Лудогорец» и «Ференцварош» пять раз сыграют между собой в еврокубковом сезоне-2025/2026. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в телеграм.

По информации источника, это рекорд в истории еврокубков. Отмечается, что ещё ни один клуб в истории еврокубков не играл пять игр против одного и того же соперника в одном еврокубковом сезоне.

Напомним, «Лудогорец» и «Ференцварош» дважды сыграют между собой в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы. До этого они уже дважды играли в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов (0:0, 3:0). Тогда венгерская команда была сильнее, однако в четвёртом отборочном туре «Ференцварош» уступил «Карабаху» и отправился в Лигу Европы. В матче 4-го тура общего этапа второго по значимости турнира Европы «Ференцварош» вновь встретился с «Лудогорцем» и одержал победу со счётом 3:1.

Матчи между венгерской и болгарской командами состоятся 19 и 26 февраля.

