Инсайдер сообщил подробности о трансферах «Ливерпуля» в дедлайн зимнего окна

«Ливерпуль» подтверждает свою решимость не ослаблять состав в зимнее трансферное окно. Мерсисайдский клуб не планирует отпускать ни одного футболиста команды до закрытия сроков регистрации. Об этом сообщил британский журналист Пол Джойс.

Это заявление было сделано на фоне слухов о том, что «Интер» ведёт переговоры о возможной аренде с правом выкупа центрального полузащитника ливерпульцев Кёртиса Джонса (об этом сообщал журналист Фабрицио Романо).

В текущем сезоне 22-летний англичанин принял участие в 29 матчах всех турниров, отметившись результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение Джонса с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.