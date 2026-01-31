Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсайдер сообщил подробности о трансферах «Ливерпуля» в дедлайн зимнего окна

Инсайдер сообщил подробности о трансферах «Ливерпуля» в дедлайн зимнего окна
Комментарии

«Ливерпуль» подтверждает свою решимость не ослаблять состав в зимнее трансферное окно. Мерсисайдский клуб не планирует отпускать ни одного футболиста команды до закрытия сроков регистрации. Об этом сообщил британский журналист Пол Джойс.

Это заявление было сделано на фоне слухов о том, что «Интер» ведёт переговоры о возможной аренде с правом выкупа центрального полузащитника ливерпульцев Кёртиса Джонса (об этом сообщал журналист Фабрицио Романо).

В текущем сезоне 22-летний англичанин принял участие в 29 матчах всех турниров, отметившись результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение Джонса с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Интер» может отпустить Фраттези и подписать Джонса из «Ливерпуля» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android