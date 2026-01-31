«60 лет такого не было». В «Реале» отреагировали на грядущие игры с «Бенфикой» в стыках ЛЧ

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо поделился мыслями о том, что «сливочным» снова предстоит сыграть с «Бенфикой» в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Мы снова сыграем в Лиссабоне с «Бенфикой». Примечательно, что за 60 лет у нас не было очных встреч, а теперь в течение месяца предстоит три матча, и нам нужен положительный результат.

Они провели сильный матч недавно и показали свои качества — это поможет правильно подготовиться к первой встрече, добиться хорошего исхода и, при поддержке «Сантьяго Бернабеу», выйти в 1/8 финала. Надо выходить на поединок с целью победы. Мы играем ради выигрыша, и хотя ответная встреча пройдёт у нас, в первой игре важно сразу продемонстрировать настрой на победу. У нас есть атакующие футболисты, способные в любой момент решить исход встречи, и это надо использовать. При этом нужна надёжная оборона, но часть силы команды — в атаке, и её следует задействовать максимально.

Сейчас у нас две недели на тренировки, восстановление травмированных и отдых — этот период надо использовать для подготовки к предстоящему. Мы подходим к этой стадии с энтузиазмом: впереди серьёзная проверка, и каждый матч может либо приблизить нас к титулу, либо отдалить от него. Нужно сохранять ту же энергию и командное единство, у нас много талантливых игроков, и важно по возможности вернуть травмированных — для Арбелоа крайне важно иметь в распоряжении практически весь состав», — приводит слова Бутрагеньо официальный сайт мадридского гранда.

Напомним, в матче 8-го тура общего этапа главного еврокубка «Реал» уступил «Бенфике» со счётом 2:4. Матчи стыкового раунда турнира состоятся 17 и 25 февраля.