Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ливерпуля» Робертсон высказался перед матчем с «Ньюкаслом» в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Робертсон высказался перед матчем с «Ньюкаслом» в АПЛ
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался перед матчем с «Ньюкаслом» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В прошлом сезоне у нас всё шло очень хорошо. В каждой игре мы действовали безупречно, совершали удачные серии и набирали очки там, где нужно было. В этом сезоне дела идут более неровно, поэтому нам нужно постараться найти стабильность во второй части сезона, если мы хотим достичь своих целей к концу года.

Нам нужно это показать. Очевидно, что после поражения в чемпионате важно быстро отреагировать. Прошлая суббота была крайне разочаровывающей. Всё зависит от нас, когда мы выйдем на поле перед своими болельщиками в субботу вечером под огнями «Энфилда», чтобы ещё раз показать, какой хорошей командой мы можем быть. Надеюсь, если мы это сделаем, этого будет достаточно для трёх очков», — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

После 23 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Ньюкасл», набравший 33 очка, располагается на девятой строчке.

Материалы по теме
Инсайдер сообщил подробности о трансферах «Ливерпуля» в дедлайн зимнего окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android