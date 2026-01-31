Защитник «Ливерпуля» Робертсон высказался перед матчем с «Ньюкаслом» в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался перед матчем с «Ньюкаслом» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.

«В прошлом сезоне у нас всё шло очень хорошо. В каждой игре мы действовали безупречно, совершали удачные серии и набирали очки там, где нужно было. В этом сезоне дела идут более неровно, поэтому нам нужно постараться найти стабильность во второй части сезона, если мы хотим достичь своих целей к концу года.

Нам нужно это показать. Очевидно, что после поражения в чемпионате важно быстро отреагировать. Прошлая суббота была крайне разочаровывающей. Всё зависит от нас, когда мы выйдем на поле перед своими болельщиками в субботу вечером под огнями «Энфилда», чтобы ещё раз показать, какой хорошей командой мы можем быть. Надеюсь, если мы это сделаем, этого будет достаточно для трёх очков», — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

После 23 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Ньюкасл», набравший 33 очка, располагается на девятой строчке.