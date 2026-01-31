Скидки
«Для меня следующая игра — самая важная в сезоне». Тренер «Челси» — о матче с «Вест Хэмом»

Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о предстоящем матче с «Вест Хэмом» в 24-м туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
«Для меня завтрашняя игра — самая важная в сезоне, всё очень просто. Я собираюсь узнать очень многое. У нас действительно хорошие игроки, но если хочешь быть стабильной командой-победителем, именно в таких матчах нужно проявлять себя и не быть самодовольным. После потрясающей победы в Италии, через три дня я хочу увидеть уровень стабильности группы. Вот почему для меня это огромный показатель того, где мы действительно находимся.

Задача, которую «Челси» предстоит преодолеть, чтобы показать эту стабильность, выглядит сложнее, чем несколько недель назад. «Вест Хэм» испытывал трудности в начале сезона, но под руководством Нуну Эспириту Санту команда заметно улучшилась, выиграв последние три матча во всех турнирах подряд», — приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

На данный момент «аристократы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 37 очков.

