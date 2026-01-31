Скидки
«Этого Шевалье не даёт». Экс-игрок «ПСЖ» сравнил французского вратаря с Матвеем Сафоновым

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен отметил, что российский вратарь парижан Матвей Сафонов внушает спокойствие в отличие от француза Люки Шевалье.

«Надёжность вратаря имеет решающее значение — на это указывал пример Доннаруммы. Когда он показывал стабильную игру, о Сафонове практически не говорили. Я разочарован тем, как адаптировался Шевалье: у него есть значимые слабые стороны, и именно поэтому Сафонов получил шанс. Он изначально был вторым номером, и иерархия была ясной. Луис Энрике неожиданно выпустил Сафонова, и тот оказался очень эффективен. «ПСЖ» обязан ему успехом в Межконтинентальном кубке. В предыдущих встречах он тоже демонстрировал надёжность. Он придаёт защитникам спокойствие. Этого Шевалье не даёт. Но ему предстоит совершить ряд серьёзных шагов вперёд», — цитирует Ротена RMC Sport.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль». Шевалье сыграл в 26 встречах, пропустив 28 голов и сыграв 10 «сухих» матчей.

Как Сафонов стал героем ФИФА:

