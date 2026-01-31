Скидки
«Пока я не могу сказать о них ничего плохого». Росеньор — об игроках «Челси»

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о своих подопечных.

«С игроками приятно работать, они действительно вовлечены, проявляют настоящую веру в то, что мы пытаемся делать вместе. Но я считаю, что победы помогают донести твоё послание как тренера, и нам нужно продолжать делать всё возможное, чтобы выигрывать матчи.

Пока я не могу сказать о них ничего плохого как о группе. Они молодые, талантливые, одарённые, но хотят учиться, хотят совершенствоваться — и это очень хороший знак. Мне нужно узнать всех игроков, понять, что их мотивирует. Каждый игрок как индивидуальность, как человек — его черты характера, что ему нужно. Некоторым игрокам нужно много внимания, других лучше оставить в покое. Мне нужно извлечь максимум из каждого игрока», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

На данный момент «аристократы» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 37 очков.

