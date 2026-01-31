Владислав Радимов объяснил причины неудач «Эспаньола»
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов назвал матч, после которого игра «Эспаньола» пошла на спад.
Испания — Примера . 22-й тур
30 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 2
Алавес
Витория
1:0 Фернандес – 15' 1:1 Бланко – 27' 1:2 Бое – 71'
«Рубиконом для «Эспаньола» стал матч с «Барселоной». Они очень хорошо играли, но проиграли. Затем против маленьких команд они думали, что будут играть в аналогичном стиле, а не получается. При этом требовать постоянных побед от «Эспаньола» нельзя», — сказал Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Эспаньол» имеет 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 12 баллов, а от зоны попадания в Лигу чемпионов семь очков.
