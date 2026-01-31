Александр Гришин: Алеррандро — это ошибка ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин критически оценил период нападающего Алеррандро в московском клубе.

«Алеррандро — это ошибка ЦСКА. Он форвард не того уровня, чтобы бороться за первые места. Мне он не нравился. Его можно вспомнить только из‑за гола «Зениту». Надеюсь, что все условия арендного договора он выполнит», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

30 января Алеррандро перешёл в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2026 года и включает опцию выкупа.

Алеррандро стал игроком ЦСКА в феврале 2025 года. За это время он провёл за армейцев 28 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.