«Трансферный бан — это больно». Гришин — о ситуации с «Ростовом»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин считает, что трансферный бан не станет критичной проблемой для «Ростова» в текущем сезоне.

«Трансферный бан — это больно на самом деле. Но «Ростов» никого не продал. Чистяков ко двору пришёлся в тройке защитников. Вахания — один из лучших левых защитников, которого может кто‑то и купить. У команды есть три креативных игрока в центре: Щетинин, Кучаев и Миронов. Альба нашёл им применение. У «Ростова» в этом сезоне проблем не будет», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Ранее ФИФА запретила ростовскому клубу регистрировать новых футболистов на протяжении трёх трансферных окон.

На данный момент «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Комментарии
