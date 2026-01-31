Экс-игрок «Спартака» Рафаэл Кариока завершил карьеру в возрасте 36 лет

Бывший полузащитник московского «Спартака» Рафаэл Кариока объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
«Время благодарить футбол, который учил меня, бросал вызовы и позволял жить мечтами. [Благодарить] клубы, где я играл, партнёров по команде, персонал, болельщиков и всех, кто принимал участие в этом путешествии. Завершение карьеры — это окончание этапа с сердцем, наполненным благодарностью. Спасибо, футбол», — написал Кариока в своём аккаунте в социальной сети.
Кариока являлся футболистом «Спартака» с 2009 по 2015 год. За этот период он принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Последним клубом бразильского полузащитника стал мексиканский «Тигрес», который он покинул летом 2025 года.
