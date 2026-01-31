Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 24-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 31 января, стартует 24-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 24-го тура АПЛ (время — московское)

Суббота, 31 января:

18:00. «Лидс Юнайтед» — «Арсенал»;
18:00. «Вулверхэмптон» — «Борнмут»;
18:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»;
20:30. «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»;
23:00. «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед».

Воскресенье, 1 февраля:

17:00. «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас»;
17:00. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»;
17:00. «Астон Вилла» — «Брентфорд»;
19:30. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».

Понедельник, 2 февраля:

23:00. «Сандерленд» — «Бёрнли».

После 23 туров первое место в чемпионате Англии с 50 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 46 набранных очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Арне Слот высказался перед матчем «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android