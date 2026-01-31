Расписание матчей 24-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 31 января, стартует 24-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 24-го тура АПЛ (время — московское)
Суббота, 31 января:
18:00. «Лидс Юнайтед» — «Арсенал»;
18:00. «Вулверхэмптон» — «Борнмут»;
18:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»;
20:30. «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»;
23:00. «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед».
Воскресенье, 1 февраля:
17:00. «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас»;
17:00. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»;
17:00. «Астон Вилла» — «Брентфорд»;
19:30. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».
Понедельник, 2 февраля:
23:00. «Сандерленд» — «Бёрнли».
После 23 туров первое место в чемпионате Англии с 50 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 46 набранных очков.