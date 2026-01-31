Расписание матчей 24-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 31 января, стартует 24-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 24-го тура АПЛ (время — московское)

Суббота, 31 января:

18:00. «Лидс Юнайтед» — «Арсенал»;

18:00. «Вулверхэмптон» — «Борнмут»;

18:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»;

20:30. «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»;

23:00. «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед».

Воскресенье, 1 февраля:

17:00. «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас»;

17:00. «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»;

17:00. «Астон Вилла» — «Брентфорд»;

19:30. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».

Понедельник, 2 февраля:

23:00. «Сандерленд» — «Бёрнли».

После 23 туров первое место в чемпионате Англии с 50 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 46 набранных очков.