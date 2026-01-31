Скидки
Главная Футбол Новости

Чемпион Европы — 2020 в составе Италии Инсинье вернулся в «Пескару» из Серии B

Чемпион Европы — 2020 в составе Италии Инсинье вернулся в «Пескару» из Серии B
Экс-форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье вернулся в «Пескару». О заключении контракта с чемпионом Европы 2020 года пресс-служба клуба Серии B объявила на официальном сайте команды. За «Пескару» Инсинье будет выступать под 11-м номером.

«Этот выбор продиктован желанием вернуться в игру, чтобы внести вклад в решающий момент сезона. Инсинье возвращается в «Пескару» с энтузиазмом, мотивацией и сильным чувством принадлежности, готовый помочь команде и тренерскому штабу. Добро пожаловать домой, Лоренцо», — говорится на официальном сайте «Пескары».

Фото: ФК «Пескара»

Инсинье выступал за «Пескару» на правах аренды из «Наполи» в сезоне-2011/2012. Последним клубом 34-летнего итальянца оставался «Торонто» из МЛС, который он покинул летом 2025-го. Во второй по силе лиге Италии «Пескара» занимает последнее место с 14 очками в 21 матче. От зоны сохранения прописки в Серии B команду отделяют шесть очков.

