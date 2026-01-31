Скидки
Лорьан — Нант. Прямая трансляция
21:00 Мск
Локомотив — Ноа: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Ноа»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
Сегодня, 31 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Локомотив» и ереванский «Ноа». Игра пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Ноа
Ереван, Армения
В субботу, 24 января, железнодорожники провели матч с «Ростовом», который закончился со счётом 1:1. В четверг, 5 февраля, «Локомотив» встретится в товарищеской игре с екатеринбургским «Уралом». В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место.

