Два футболиста «Ливерпуля» могут перейти в «Бешикташ» — Ауна

«Бешикташ» достиг полного соглашения о переходе с крайним защитником «Ливерпуля» Константиносом Цимикасом. На текущий момент турецкий клуб выбирает между греческим футболистом и Нуну Таварешем из «Лацио». Ожидается, что «Бешикташ» определится в течение следующих 24-48 часов. Об этом сообщает журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, чёрно-белые также предложили арендовать вратаря мерсисайдцев Георгия Мамардашвили до конца нынешнего сезона за € 2 млн с возможностью продления.

С минувшего лета Цимикас играет на правах аренды за «Рому». Он сыграл 17 матчей во всех турнирах, где отметился результативной передачей. Мамардашвили в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах, в трёх из которых отыграл «на ноль».

