«Гамбург» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30

Сегодня, 31 января, состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между «Гамбургом» и «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Харм Осмерс из Ганновера (Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе мюнхенцев 50 очков в 19 турах. Отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет восемь очков. «Гамбург» располагается на 14-й строчке в Бундеслиге. У команды 18 очков в 18 играх.