Главная Футбол Новости

Лидс Юнайтед — Арсенал: онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 18:00 мск

«Лидс Юнайтед» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ начнётся в 18:00
Комментарии

Сегодня, 31 января, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Лидс Юнайтед» и «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 туров «Лидс Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, у команды 26 набранных очков. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 50 очками. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 46 набранных очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
