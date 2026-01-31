Скидки
21:00 Мск
Полузащитник «Баварии» Горецка выступил с заявлением на фоне новостей об уходе из клуба

Полузащитник «Баварии» Горецка выступил с заявлением на фоне новостей об уходе из клуба
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка обратился к болельщикам мюнхенцев. Ранее стало известно, что футболист и клуб решили не продлевать истекающий летом 2026 года контракт. По данным СМИ, текущей зимой интерес к игроку проявляли «Атлетико», «Тоттенхэм», «Наполи», «Барселона» и «Милан».

«Дорогие болельщики, последние несколько дней были неспокойными. В то же время они внесли ясность: хотя я и польщён интересом со стороны ведущих европейских клубов, я принял чёткое решение остаться в «Баварии» до конца сезона. В команде, с которой невероятно приятно работать как на поле, так и за его пределами, и с тренером, который превратил наш состав в настоящую команду. Я чувствую глубокую преданность этой команде и клубу. Наша общая цель — вернуться на Мариенплац в мае, чтобы вместе с вами отпраздновать самые значимые титулы!

В то же время после конструктивных обсуждений мы с клубом решили, что наше успешное время вместе подойдёт к концу этим летом. Как я уже говорил, сейчас самое подходящее время для начала новой главы: как футболиста и как личности. Но до этого ещё многое предстоит сделать. Давайте все выложимся на полную, чтобы добиться максимального успеха в этом сезоне с «Баварией»! Я с нетерпением жду этого! Спасибо за вашу поддержку!» — написал Горецка в соцсети.

