Главная Футбол Новости

Жена Левандовского: вероятно, это последний сезон Роберта в «Барселоне»

Жена Левандовского: вероятно, это последний сезон Роберта в «Барселоне»
Комментарии

Анна Левандовская, жена нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, допустила уход 37-летнего форварда из каталонского клуба по окончании сезона.

«Надеюсь, о Роберте будут говорить ещё много лет, и болельщики не забудут о нём, потому что он сделал нечто великое. Могу только сказать, что очень горжусь им. Знаю, что он думает об этом каждый год, но также знаю, что ещё не конец его карьеры, хотя она приближается к завершению. Возникает вопрос «Что дальше?», но таков путь великого спортсмена.

Посмотрим, как сложится сезон в «Барселоне», потому что, вероятно, это последний сезон моего мужа [в клубе], поэтому нужно выжать из него всё. Давайте наслаждаться каждым моментом, матчем, каждой встречей с болельщиками, потому что однажды их больше не будет», — приводит слова Левандовской Meszyki.

Контракт польского нападающего с «Барселоной» заканчивается грядущим летом. Левандовски играет за сине-гранатовых с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

Комментарии
