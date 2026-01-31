«Челси» — «Вест Хэм»: онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 31 января, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 23 туров «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, у команды 37 набранных очков. «Вест Хэм Юнайтед» располагается на 18-й строчке с 20 очками. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 50 очками. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 46 набранных очков.