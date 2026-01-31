«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ начнётся в 23:00

Сегодня, 31 января, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 23 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, у команды 36 набранных очков. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 10-й строчке с 33 очками. «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 53 очками. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», а замыкает тройку лидеров «Астон Вилла». У обоих клубов по 46 набранных очков.