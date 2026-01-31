Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Жерсон травмировался в 1-м туре бразильской Серии А, его унесли с поля

Экс-игрок «Зенита» Жерсон травмировался в 1-м туре бразильской Серии А, его унесли с поля
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон получил повреждение в первом же туре чемпионата Бразилии. Футболист травмировался в стартовом для «Крузейро» матче в бразильской Серии А, где его команда крупно проиграла «Ботафого» (0:4).

Бразилия — Серия А . 1-й тур
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Окончен
4 : 0
Крузейро
Белу-Оризонти
1:0 Данило – 48'     2:0 Мартинс – 76'     3:0 Данило – 85'     4:0 Артур – 90+1'    

Экс-футболист сине-бело-голубых появился на поле с первых минут и был заменён на 78-й минуте. Жерсон был не в состоянии самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках.

Жерсон вернулся в Бразилию спустя полгода после трансфера из «Фламенго» в «Зенит». По данным СМИ, сумма сделки составила € 27 млн. Всего в Мир Российской Премьер-Лиге полузащитник провёл 12 матчей и отметился одним голом.

Материалы по теме
Камбэк Жерсона из «Зенита» в Бразилию — полный провал. Сломался перед ЧМ и будет судиться
Камбэк Жерсона из «Зенита» в Бразилию — полный провал. Сломался перед ЧМ и будет судиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android