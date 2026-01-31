Экс-игрок «Зенита» Жерсон травмировался в 1-м туре бразильской Серии А, его унесли с поля

Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон получил повреждение в первом же туре чемпионата Бразилии. Футболист травмировался в стартовом для «Крузейро» матче в бразильской Серии А, где его команда крупно проиграла «Ботафого» (0:4).

Экс-футболист сине-бело-голубых появился на поле с первых минут и был заменён на 78-й минуте. Жерсон был не в состоянии самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках.

Жерсон вернулся в Бразилию спустя полгода после трансфера из «Фламенго» в «Зенит». По данным СМИ, сумма сделки составила € 27 млн. Всего в Мир Российской Премьер-Лиге полузащитник провёл 12 матчей и отметился одним голом.