Экс-игрок «Зенита» Жерсон травмировался в 1-м туре бразильской Серии А, его унесли с поля
Поделиться
Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон получил повреждение в первом же туре чемпионата Бразилии. Футболист травмировался в стартовом для «Крузейро» матче в бразильской Серии А, где его команда крупно проиграла «Ботафого» (0:4).
Бразилия — Серия А . 1-й тур
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Окончен
4 : 0
Крузейро
Белу-Оризонти
1:0 Данило – 48' 2:0 Мартинс – 76' 3:0 Данило – 85' 4:0 Артур – 90+1'
Экс-футболист сине-бело-голубых появился на поле с первых минут и был заменён на 78-й минуте. Жерсон был не в состоянии самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках.
Жерсон вернулся в Бразилию спустя полгода после трансфера из «Фламенго» в «Зенит». По данным СМИ, сумма сделки составила € 27 млн. Всего в Мир Российской Премьер-Лиге полузащитник провёл 12 матчей и отметился одним голом.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
11:15
-
11:15
-
11:04
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:38
-
10:37
-
10:23
-
10:21
-
10:21
-
10:06
-
10:05
-
09:47
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
09:16
-
09:05
-
07:42
-
07:16
-
05:45
-
05:32
-
04:58
-
04:55
-
04:38
-
04:23
-
04:07
-
04:05
-
03:48
-
03:41
-
03:04
-
02:50