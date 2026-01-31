Скидки
Вратарь «Манчестер Сити» переходит в «Ноттингем Форест» — Плеттенберг

Комментарии

«Ноттингем Форест» достиг полного соглашения о переходе вратаря «Манчестер Сити» Штефана Ортеги. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 33-летний голкипер подпишет с «лесниками» контракт, рассчитанный на пять месяцев. Сегодня, 31 января, немецкий футболист пройдёт медицинское обследование.

Ортега перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он не принял участия ни в одном матче. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

