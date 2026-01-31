Скидки
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Ставлю себя на первое место». Рафинья объяснил, почему он заслужил выиграть «Золотой мяч»

«Ставлю себя на первое место». Рафинья объяснил, почему он заслужил выиграть «Золотой мяч»
Нападающий «Барселоны» Рафинья высказал мнение, почему он заслужил выиграть «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона. По результатам голосования награду получил футболист «ПСЖ» Усман Дембеле. Рафинья занял пятое место.

«Я бы поставил себя на первое место! Пора прекратить этот шум. Насколько понимаю, индивидуальная награда не может вручаться на основании результатов одного соревнования. Исходя из этого, я думаю, что заслужил первое место за сделанное мной в течение сезона, за выигранные титулы, достигнутые показатели, за всё показанное на поле. Думаю, что я заслужил победу.

Поскольку это награда, которая практически полностью основывается на результатах одного соревнования, то Дембеле заслужил победу с учётом его потрясающего сезона. У Ламина тоже был великолепный сезон. Но, на мой взгляд, если бы награда принимала во внимание результаты всего сезона, то я бы заслужил её», — сказал Рафинья в интервью Sofascore News.

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 26 результативными передачами.

