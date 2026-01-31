«Кайрат» посетил базу «Челси» в Кобхэме, клубы договорились о сотрудничестве

Делегация казахстанского «Кайрата» посетила тренировочную базу английского «Челси» в Кобхэме. Об этом сообщает пресс-служба чемпионов Казахстана.

«В рамках визита была проведена экскурсия по тренировочному центру, включающему базу основной команды, юношескую академию и женскую команду. На территории комплекса расположены 34 футбольных поля и вся необходимая инфраструктура для подготовки игроков и медицинского сопровождения команд всех возрастов. Состоялись рабочие встречи на уровне руководства клуба, а также тренерских и медицинских штабов. Представители «Кайрата» ознакомились со структурой спортивных подразделений «Челси», включая скаутинг, операционное управление футбольными процессами, рекрутинг и систему менторства.

Фото: ФК «Кайрат»

Отдельные встречи прошли между тренерами вратарей и медицинскими специалистами двух клубов, в ходе которых были изучены методы восстановления игроков после травм и высоких нагрузок. Визит прошёл плодотворно. Клубы договорились о дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом. В ближайшие дни главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин, ассистент главного тренера Артём Гавриленко и руководитель Академии Александр Котляр пройдут стажировку на базе «Челси», углублённо изучив рабочие процессы клуба», — говорится в сообщении пресс-службы «Кайрата» в телеграм-канале.