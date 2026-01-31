Вирц — о выборе «Ливерпуля»: я подумал, это подходящее место, чтобы стать лучше и сильнее

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц прокомментировал свой переход из «Байера» в английский клуб. Он отметил, что выбрал «Ливерпуль» как подходящее место для развития.

«Я подумал: «Это подходящее место, чтобы стать лучше и сильнее». Клуб очень большой, и команда выиграла Премьер-лигу в прошлом году. У меня были очень хорошие встречи с тренером перед тем, как я присоединился, и несколько игроков связались со мной. Вирджил [ван Дейк], Мо [Салах] тоже прислали мне сообщения. Они не умоляли меня прийти, а просто пытались дать мне представление о «Ливерпуле».

Вирджил сказал, что будет рад моему приходу и, возможно, я смогу помочь команде стать ещё лучше, чем в прошлом году. Приятно слышать такие вещи, и это помогает в итоге принять решение. Я до сих пор рад, что принял это решение, даже несмотря на то, что начало было непростым.

Я был очень рад, когда приехал, и хотел добиться успеха мгновенно. Но всё произошло не так. Мне просто нужно было оставаться сильным духом и продолжать верить в себя, что в какой-то момент всё должно получиться. Я говорил себе: «Ты так хорошо играл в Германии, нельзя просто забыть, как играть здесь». Футбол не был совсем другим. Не всегда было легко сохранять уверенность на поле, но я думаю, что я хорошо с этим справлялся, и мне помогали мои товарищи по команде», — приводит слова Вирца BBC.

На данный момент Вирц принял участие в 31 матче текущего сезона во всех соревнованиях, забив пять мячей и сделав семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его в € 110 млн.