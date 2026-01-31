Скидки
Гришин поделился мнением о трансфере бразильца Джона Джона в «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе полузащитника Джона Джона в санкт-петербургский «Зенит» из бразильского «Ред Булл Брагантино». О трансфере было объявлено в среду, 28 января. С футболистом был подписан контракт до лета 2031 года.

«Это техничный футболист с ударом и завершением. Его, как мне кажется, брали на место Клаудиньо», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Бразилец Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2025 год, после чего перебрался в клуб «Аль-Садд» из чемпионата Катара. Джон Джон стал вторым новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно после защитника Игоря Дивеева.

