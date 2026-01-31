Скидки
Вирц — об Экитике: он фантастический игрок, я не знал, что он настолько хорош

Вирц — об Экитике: он фантастический игрок, я не знал, что он настолько хорош
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о своём одноклубнике, нападающем Уго Экитике.

«Он отличный парень — яркая личность, уже хороший друг для меня. Мы знакомы по Бундеслиге — несколько раз играли друг против друга и даже обменялись футболками. Он фантастический игрок, и даже меня удивило, когда я впервые увидел его здесь на тренировке и игре, потому что я не знал, что он настолько хорош. С ним очень весело играть, потому что он знает, как ты двигаешься по полю и как взаимодействуешь с другими футболистами», — приводит слова Вирца BBC.

Экитике принял участие в 31 матче текущего сезона во всех соревнованиях. На его счету 13 забитых мячей и четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 85 млн. 23 июля 2025 года французский футболист перешёл в «Ливерпуль». Игрок подписал с клубом шестилетний контракт, соглашение рассчитано до 2031 года.

