Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренеры АПЛ считают, что Гвардиола покинет «Ман Сити» в конце сезона — The Times

Тренеры АПЛ считают, что Гвардиола покинет «Ман Сити» в конце сезона — The Times
Комментарии

Среди тренеров команд английской Премьер-лиги растёт убеждение, что нынешний сезон станет последним для Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», несмотря на наличие у него контракта, действующего до 2027 года. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, один из тренеров топ-клуба чемпионата Англии на минувшей неделе заявил руководству об уверенности, что испанский специалист покинет «горожан» по окончании текущего сезона.

Гвардиола занимает должность главного тренера «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Под его руководством команда шесть раз выиграла чемпионат Англии, два раза — Кубок Англии, четыре раза — Кубок английской лиги. В 2023 году «горожане» стали победителями Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Артета сравнил себя и Гвардиолу с Надалем и Федерером

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android