Тренеры АПЛ считают, что Гвардиола покинет «Ман Сити» в конце сезона — The Times

Среди тренеров команд английской Премьер-лиги растёт убеждение, что нынешний сезон станет последним для Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», несмотря на наличие у него контракта, действующего до 2027 года. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, один из тренеров топ-клуба чемпионата Англии на минувшей неделе заявил руководству об уверенности, что испанский специалист покинет «горожан» по окончании текущего сезона.

Гвардиола занимает должность главного тренера «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Под его руководством команда шесть раз выиграла чемпионат Англии, два раза — Кубок Англии, четыре раза — Кубок английской лиги. В 2023 году «горожане» стали победителями Лиги чемпионов.

