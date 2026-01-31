«Зенит» поздравил Алексея Миллера с днём рождения

«Зенит» в телеграм-канале поздравил с днём рождения председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, которому сегодня, 31 января, исполнилось 64 года.

«Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку, которую Вы на протяжении многих лет оказываете «Зениту», и желаем здоровья, счастья и успехов! Вместе мы непременно сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и вся Россия. С днём рождения!» — написано в сообщении санкт-петербургского клуба.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают второе место.

