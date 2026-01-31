«Эльче» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 31 января, состоится матч 22-го тура испанской Ла лиги сезона-2025/2026 между «Эльче» и «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Муньис Руис (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 52 очка в 21 игре. Отрыв от мадридского «Реала» составляет одно очко. «Эльче» располагается на 14-й строчке в Ла Лиге. У команды 24 набранных очка.