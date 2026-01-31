Скидки
Азар: перейти в «Барселону»? Нет, я с детства мечтал играть за «Реал»

Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар ответил, подписал бы он контракт с «Барселоной».

«Нет. С детства я мечтал выступать за «Реал». Когда я только начал играть в футбол, всегда говорил отцу, что хочу перейти в «Реал». Конечно, «Барселона» с её стилем игры, с Месси… но, «Вперёд, Мадрид», мой друг», — приводит слова Азара The Touchline со ссылкой на YouTube-канал Zack en roue libre.

Бельгийский нападающий являлся футболистом «сливочных» с 2019 по 2023 год. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами. Азар завершил карьеру в 2023 году.

