Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Мюллер — о хоккее: теперь я лучше понимаю игру, это поистине восхитительно

Томас Мюллер — о хоккее: теперь я лучше понимаю игру, это поистине восхитительно
Комментарии

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер прокомментировал своё увлечение хоккеем. Футболист владеет сезонным абонементом на матчи клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс», который на данный момент занимает последнее место в таблице Западной конференции.

«У меня есть абонемент на сезон, но должен сказать, что сейчас дела идут не очень хорошо. Примерно в конце ноября, «Ванкувер» решил начать перестройку, потому что сезон был совсем не успешным. Мы мало что выигрывали. Да, конечно, если у меня есть абонемент, то я чувствую себя частью команды.

У меня всегда была хорошая связь с хоккеем. Это было благодаря моему школьному другу, дедушке, Томасу Оппенхаймеру, бывшему профессиональному хоккеисту, и другим друзьям. Но я всегда говорил себе, что смотреть на это всегда немного хаотично и никогда толком не видно рикошетов. Это правда, но теперь я лучше понимаю игру. И теперь у меня есть хорошее место на матчах «Ванкувер Кэнакс», и у меня действительно складывается впечатление, что этот вид спорта, с точки зрения своей сложности, поистине восхитителен, то, что эти ребята могут время от времени вытворять на льду», — приводит слова Мюллера Sky Sport Germany.

Материалы по теме
Томас Мюллер оценил шансы сборной Германии на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android