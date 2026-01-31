Томас Мюллер — о хоккее: теперь я лучше понимаю игру, это поистине восхитительно

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер прокомментировал своё увлечение хоккеем. Футболист владеет сезонным абонементом на матчи клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс», который на данный момент занимает последнее место в таблице Западной конференции.

«У меня есть абонемент на сезон, но должен сказать, что сейчас дела идут не очень хорошо. Примерно в конце ноября, «Ванкувер» решил начать перестройку, потому что сезон был совсем не успешным. Мы мало что выигрывали. Да, конечно, если у меня есть абонемент, то я чувствую себя частью команды.

У меня всегда была хорошая связь с хоккеем. Это было благодаря моему школьному другу, дедушке, Томасу Оппенхаймеру, бывшему профессиональному хоккеисту, и другим друзьям. Но я всегда говорил себе, что смотреть на это всегда немного хаотично и никогда толком не видно рикошетов. Это правда, но теперь я лучше понимаю игру. И теперь у меня есть хорошее место на матчах «Ванкувер Кэнакс», и у меня действительно складывается впечатление, что этот вид спорта, с точки зрения своей сложности, поистине восхитителен, то, что эти ребята могут время от времени вытворять на льду», — приводит слова Мюллера Sky Sport Germany.