Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин: Артета сказал, что у нас команда с большим сердцем

Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин: Артета сказал, что у нас команда с большим сердцем
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился деталями личного общения с испанским специалистом Микелем Артетой, который возглавляет английский «Арсенал». Команды играли друг с другом в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, а победу в матче праздновали лондонцы (3:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дьёкереш – 3'     1:1 Жоржинью – 7'     2:1 Хаверц – 15'     3:1 Мартинелли – 38'     3:2 Рикардиньо – 90+4'    

«После игры пообщались с Артетой, даже сделали совместное фото. Я отметил, что мне было очень приятно сыграть с таким тренером. Для меня это бесценный опыт: играть против такой команды и такого тренера. Артета отметил нашу команду. Сказал, что просмотрел наши игры с «Интером» и «Реалом». Похвалил за смелость и сказал, что наша команда не боялась. Также он отметил, что у нас команда с большим сердцем. Приятно слышать из его уст такие лестные слова», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Арсенал» занял первое место в общем этапе ЛЧ, набрав максимум очков (24 в восьми встречах). «Кайрат» завершил выступления на 36-й строчке с одним набранным очком.

Материалы по теме
«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты
Видео
«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android