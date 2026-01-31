Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин: Артета сказал, что у нас команда с большим сердцем

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился деталями личного общения с испанским специалистом Микелем Артетой, который возглавляет английский «Арсенал». Команды играли друг с другом в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, а победу в матче праздновали лондонцы (3:2).

«После игры пообщались с Артетой, даже сделали совместное фото. Я отметил, что мне было очень приятно сыграть с таким тренером. Для меня это бесценный опыт: играть против такой команды и такого тренера. Артета отметил нашу команду. Сказал, что просмотрел наши игры с «Интером» и «Реалом». Похвалил за смелость и сказал, что наша команда не боялась. Также он отметил, что у нас команда с большим сердцем. Приятно слышать из его уст такие лестные слова», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Арсенал» занял первое место в общем этапе ЛЧ, набрав максимум очков (24 в восьми встречах). «Кайрат» завершил выступления на 36-й строчке с одним набранным очком.