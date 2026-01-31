«Ливерпуль» не купит Рида у «Фейеноорда», защитник интересен «Сити» и «Баварии» — Романо

«Ливерпуль» продолжает искать нового правого защитника, которого хочет подписать до конца трансферного окна. Мерсисайдцы не намерены приобретать у «Фейеноорда» 19-летнего Дживайро Рида на эту позицию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.
По информации источника, «Бавария» и «Манчестер Сити» по-прежнему заинтересованы в покупке нидерландского футболиста, однако рассматривают вариант с его подписанием грядущим летом.
На текущий момент Рид восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
