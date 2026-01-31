Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баранник: не знаю, как Соболев попал в «Зенит»

Дмитрий Баранник: не знаю, как Соболев попал в «Зенит»
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник назвал позицию, требующую усиления в санкт-петербургском клубе, а также высказался об уровне игры нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Зениту» необходим нападающий. Я не знаю, как Соболев попал в «Зенит». Он неплохой игрок, но не для уровня этой команды. Он мог бы быть как Дзюба ведущим игроком в «Акроне». Но у «Зенита» другие амбиции, команда играет в другой футбол. У Соболева есть хорошие качества. Но тут проблема не в нём, а в уровне всех игроков «Зенита» и амбициях команды», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне у нападающего три гола и результативная передача в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

