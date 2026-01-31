Скидки
CIES: стоимость воспитанников «Барселоны» — € 738 млн, это лучший показатель в мире

Совокупная стоимость воспитанников академии «Барселоны», находящихся на контракте с родным клубом (с учётом аренд), составляет € 738 млн, что является лучшим показателем в мире. Об этом сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory). Самый дорогой воспитанник, играющий за сине-гранатовых, — крайний нападающий Ламин Ямаль (€ 335 млн).

Топ-10 клубов по общей стоимости принадлежащих команде выпускников академий:

  1. «Барселона» – € 738 млн, самый дорогой выпускник – Ламин Ямаль (€ 335 млн).
  2. «Манчестер Сити» – € 286 млн, Нико О’Райли – € 92 млн.
  3. «Бавария» – € 284 млн, Джамал Мусиала – € 87 млн.
  4. «Реал» Мадрид – € 256 млн, Альваро Каррерас – € 79 млн.
  5. «Арсенал» – € 235 млн, Майлз Льюис-Скелли – € 80 млн.
  6. «Челси» – € 222 млн, Ливай Колуилл – € 67 млн.
  7. «Атлетик» – € 211 млн, Нико Уильямс – € 53 млн.
  8. «Реал Сосьедад» – € 205 млн, Хон Мартин – € 35 млн.
  9. «ПСЖ» – € 204 млн, Уоррен Заир-Эмери – € 87 млн.
  10. «Атлетико» Мадрид – € 186 млн, Пабло Барриос – € 87 млн.
