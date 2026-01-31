Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Кайрата»: мы единственная команда, которая забила «Арсеналу» два в этой ЛЧ

Тренер «Кайрата»: мы единственная команда, которая забила «Арсеналу» два в этой ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о поражении своих подопечных от лондонского «Арсенала» (2:3) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Англии.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дьёкереш – 3'     1:1 Жоржинью – 7'     2:1 Хаверц – 15'     3:1 Мартинелли – 38'     3:2 Рикардиньо – 90+4'    

«Мы настраивались на тяжёлую игру. Понимали, что будет очень сложно. Матч для «Кайрата» ничего не решал, но это своего рода экзамен на высшем уровне, который можно было попытаться достойно сдать. Нечасто выпадает возможность сыграть с такой командой, как «Арсенал». На наш взгляд, сейчас это одна из сильнейших команд в мире. Турнирная таблица это подтверждает.

Начали матч неуверенно, пропустили быстрый гол. Понимали, что с первых минут будет давление. Может, сказался стадион и волнение. Всё-таки атмосфера на «Эмирейтс» необычная. В первом голе не разобрались, позволили сопернику легко пройти по центру. Хорошо, что через какое-то время сравняли счёт и продолжали выполнять план на матч. Не всё получалось, но в перерыве сделали корректировки. Второй тайм прошёл получше. Ребята выполнили всё, о чем их просили. Понимали, что будет давление и придётся играть вторым номером. В любом случае ребята молодцы.

По-моему, мы единственная команда, которая забила «Арсеналу» два в нынешней Лиге чемпионов. Своего рода достижение (смеётся). Только «Интер» и «Бавария» забили «Арсеналу», а также мы», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Арсенал» занял первое место в общем этапе ЛЧ, набрав максимум очков (24 в восьми встречах). «Кайрат» завершил выступления на 36-й строчке с одним набранным очком. Всего «канониры» пропустили четыре мяча в восьми турах.

Материалы по теме
«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты
Видео
«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android