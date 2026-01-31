Тренер «Кайрата»: мы единственная команда, которая забила «Арсеналу» два в этой ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о поражении своих подопечных от лондонского «Арсенала» (2:3) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Англии.

«Мы настраивались на тяжёлую игру. Понимали, что будет очень сложно. Матч для «Кайрата» ничего не решал, но это своего рода экзамен на высшем уровне, который можно было попытаться достойно сдать. Нечасто выпадает возможность сыграть с такой командой, как «Арсенал». На наш взгляд, сейчас это одна из сильнейших команд в мире. Турнирная таблица это подтверждает.

Начали матч неуверенно, пропустили быстрый гол. Понимали, что с первых минут будет давление. Может, сказался стадион и волнение. Всё-таки атмосфера на «Эмирейтс» необычная. В первом голе не разобрались, позволили сопернику легко пройти по центру. Хорошо, что через какое-то время сравняли счёт и продолжали выполнять план на матч. Не всё получалось, но в перерыве сделали корректировки. Второй тайм прошёл получше. Ребята выполнили всё, о чем их просили. Понимали, что будет давление и придётся играть вторым номером. В любом случае ребята молодцы.

По-моему, мы единственная команда, которая забила «Арсеналу» два в нынешней Лиге чемпионов. Своего рода достижение (смеётся). Только «Интер» и «Бавария» забили «Арсеналу», а также мы», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Арсенал» занял первое место в общем этапе ЛЧ, набрав максимум очков (24 в восьми встречах). «Кайрат» завершил выступления на 36-й строчке с одним набранным очком. Всего «канониры» пропустили четыре мяча в восьми турах.