Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин сообщил о предстоящей стажировке в «Челси»

Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин сообщил о предстоящей стажировке в «Челси»
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящей стажировке в «Челси». Ранее делегация клуба из Казахстана посетила тренировочную базу «синих» в Кобхэме. Главным тренером лондонцев с января текущего года является англичанин Лиам Росеньор.

«Мы ещё в Лондоне. Тренерский штаб останется на стажировку, будем проходить её в «Челси», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее пресс-служба «Кайрата» сообщила, что представителям клуба провели экскурсию по базе «Челси». Отдельные встречи прошли между тренерами вратарей и медицинскими специалистами команд. Клубы договорились о дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом.

