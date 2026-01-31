Скидки
Фернандеш дал «последний шанс» «Манчестер Юнайтед» до конца сезона — The Touchline

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал «последний шанс» манкунианцам до конца нынешнего сезона. 31-летний хавбек устал от постоянный борьбы с клубом за «практически ничего». При этом португалец мечтает выиграть трофей с «красными дьяволами». Об этом сообщает The Touchline.

Ранее СМИ сообщали, что зимой Фернандеш предлагал свои услуги мадридскому «Реалу», но получил отказ.

Полузащитник выступает за «красных дьяволов» с зимы 2020 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

