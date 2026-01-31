Скидки
Новости

Баранник: «Зенит» купил Джона Джона не только для достижения результата, но и для продажи

Баранник: «Зенит» купил Джона Джона не только для достижения результата, но и для продажи
Экс-полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал переход нападающего Джона Джона в клуб.

«Зенит» всегда нуждается в хороших игроках. От одного возрастного полузащитника освободились. На его место приобрели молодого и перспективного. Джон Джон — хороший трансфер для «Зенита». Клуб купил Джона Джона не только для достижения результата, но и для выгодной продажи», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» официально объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Нападающий ранее выступал за «Ред Булл Брагантино», куда он перешёл летом 2024 года. За время своего пребывания в бразильском клубе Джон Джон принял участие в 76 матчах во всех турнирах, забив 20 голов и сделав 14 результативных передач.

