Главная Футбол Новости

«Интер» может приобрести Нико Паса летом, «Комо» оценил игрока в € 85 млн

«Интер» может приобрести Нико Паса летом, «Комо» оценил игрока в € 85 млн
Комментарии

Миланский «Интер» отправил своих представителей в Комо для наблюдения за полузащитником Нико Пасом, что свидетельствует о намерении клуба заполучить воспитанника «Реала» этим летом. Об этом сообщает Topskills Sports UK в соцсети Х.

«Интеру» необходимо вложить значительные средства, поскольку «Комо» оценивает игрока в € 85 млн. Мадридский «Реал» имеет привилегированный путь — пункт о выкупе, установленный на уровне примерно € 9 млн в 2026 году. Любому клубу-сопернику, включая «Интер», потребуется существенное предложение, чтобы убедить «Комо» расстаться с игроком.

В текущем сезоне Пас принял участие в 24 матчах во всех соревнованиях. На его счету девять забитых мячей и шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 65 млн.

Комментарии
