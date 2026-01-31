Рафаэль Уразбахтин назвал самый качественный матч «Кайрата» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин назвал наиболее качественный, по его мнению, матч своей команды в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026. Чемпионы Казахстана провели в ЛЧ восемь матчей, потерпели семь поражений и один раз сыграли вничью.

«Матч с «Интером» был наиболее качественным. Мы собрали оптимальный состав. В концовке игр у нас выпадали ребята, не хватало некоторых игроков. В игре с «Интером» мы могли зацепиться за ничейный результат», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С «Интером» (1:2) «Кайрат» встречался в рамках 4-го тура общего этапа. Решающий гол защитник итальянцев Карлос Аугусто забил на 67-й минуте.