Рафаэль Уразбахтин назвал самый качественный матч «Кайрата» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин назвал наиболее качественный, по его мнению, матч своей команды в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026. Чемпионы Казахстана провели в ЛЧ восемь матчей, потерпели семь поражений и один раз сыграли вничью.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Мартинес – 45' 1:1 Арад – 55' 2:1 Аугусто – 67'
«Матч с «Интером» был наиболее качественным. Мы собрали оптимальный состав. В концовке игр у нас выпадали ребята, не хватало некоторых игроков. В игре с «Интером» мы могли зацепиться за ничейный результат», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
С «Интером» (1:2) «Кайрат» встречался в рамках 4-го тура общего этапа. Решающий гол защитник итальянцев Карлос Аугусто забил на 67-й минуте.
