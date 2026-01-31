Уразбахтин: молодым говорю: «Ходите около Мартыновича с блокнотом, записывайте каждый шаг»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о роли защитника Александра Мартыновича в команде.

«Именно с «Интером» Мартыновича и не было. В последней игре чемпионата он получил серьёзное повреждение — надрыв мышцы. Где-то месяц пропустил. Он большой профессионал: следит за собой, питанием, здоровьем, сном. Александр проводит большую работу. Возможно, влияет генетика, но я не хочу всё сбрасывать на это. В большей степени это его работа, осознанность. Я молодым ребятам постоянно говорю: «Ходите около него с блокнотом и ручкой — записывайте каждый его шаг», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр Мартынович выступает за «Кайрат» с лета 2024 года. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА 38-летний защитник принял участие в пяти матчах общего этапа и в восьми квалификационных играх. Ранее игрок сборной Беларуси защищал цвета «Рубина», Краснодара» и «Урала».