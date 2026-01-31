Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монтес провёл беседу с Галактионовым, защитник не выдвигал ультиматумов — источник

Монтес провёл беседу с Галактионовым, защитник не выдвигал ультиматумов — источник
Комментарии

В пятницу, 30 января, состоялся разговор между защитником «Локомотива» Сесаром Монтесом и главным тренером команды Михаилом Галактионовым. Инициатором выступил мексиканский футболист. Обсуждались игровые вопросы, а также вопрос интереса к защитнику со стороны. При этом Монтес не выдвигал ультиматумов. Об этом сообщает журналист Александр Иванов в своём телеграм-канале.

30 января журналист Иван Карпов написал в телеграм-канале, что мексиканский игрок шантажирует клуб отказом от тренировок на фоне нежелания железнодорожников продавать его в «Бешикташ».

«Может ли Монтес уйти? В теории — да. Вопрос денег всегда актуален. Но для этого в клуб должно поступить уникальное по сумме выкупа предложение.

Хочет ли Монтес уйти? Ответ тот же, что и абзацем выше. Если поступит уникальное по личным условиям предложение.

При любых раскладах нужно понимать, что решение будет за «Локомотивом». В данной ситуации клубу выкрутить руки не получится.

«Локомотив» изначально покупал Монтеса с прицелом на ЧМ-2026. Сесар — футболист стартового состава сборной, которая принимает ЧМ. Это статус. И этот факт является большим подспорьем к тому, что после ЧМ ценник на Монтеса может сильно вырасти.

Маловероятно, что Сесар будет играть за «Локо» до конца контракта. Но идеальным моментом для продажи будет предстоящее лето. И с точки зрения цены, и с точки зрения подготовки замены футболиста (не посреди сезона, а перед стартом нового)», — написал Иванов.

Материалы по теме
Монтес шантажирует «Локомотив» отказом от тренировок — источник

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android