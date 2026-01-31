Флик отметил, что ему нравится в игре «Эльче»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о грядущем матче с «Эльче» в 22-м туре Ла Лиги, который состоится сегодня, 31 января. В первом круге «блауграна» победила «Эльче» со счётом 3:1.

«В матче первого круга они больше владели мячом. Эдер Сарабия проделал фантастическую работу, и мне нравится, как играет его команда. Они смелые и создают много моментов. Мне нравится анализировать их игру и наблюдать за их действиями.

До конца сезона ещё далеко, и мы должны подходить к каждой игре по отдельности… Ла Лига — это отличный турнир, и мы будем бороться до конца, как и «Реал», «Атлетико» или «Вильярреал», — приводит слова Флика пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте.

Материалы по теме Флик высказался о Дро Фернандесе после перехода игрока из «Барселоны» в «ПСЖ»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: